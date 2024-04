O fostă consilieră a lui Trump face dezvăluiri: ”Când era președinte a spus clar că Ucraina trebuie să facă parte din Rusia”

"Trump a spus foarte clar că el credea, știți, că Ucraina, și cu siguranță Crimeea, trebuie să facă parte din Rusia", spune Hill, director principal pentru afaceri europene și rusești în cadrul Consiliului de Securitate Națională al SUA între 2017 și 2019.

Ea a făcut aceste declarații lui David Sanger, reporter la New York Times și autor al cărții ”New Cold Wars: China's Rise, Russia's Invasion, and America's Struggle to Defend the West”.

"El chiar nu a putut să se obișnuiască cu ideea că Ucraina este un stat independent".

Acest lucru, scrie Sanger, a însemnat că viziunea lui Trump asupra Ucrainei era "în esență identică" cu cea a lui Vladimir Putin, președintele rus care avea să ordone invazia Ucrainei în februarie 2022, la un an după ce Trump a părăsit funcția.

Înainte de a declanșa invazia, Putin a spus într-un discurs: "Ucraina este o parte inalienabilă a propriei noastre istorii, a culturii și a spațiului nostru spiritual".

Luna trecută, într-un discurs care a marcat 10 ani de la anexarea Crimeei, Putin a declarat că părți din Ucraina ocupată fac parte dintr-o "Nouă Rusie".

”New Cold Wars” va fi publicată marți în SUA, iar The Guardian a obținut o copie.

Cartea apare în contextul în care războiul din Ucraina intră în al treilea an, dar cu un nou ajutor militar american de 60 de miliarde de dolari pentru Kiev blocat de republicanii de dreapta din Camera Reprezentanților, acționând în conformitate cu dorințele lui Trump, care încearcă să-l învingă pe Joe Biden în revanșa alegerilor prezidențiale și să revină la putere.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a arătat că dorește să aprobe ajutorul pentru Ucraina, dar se confruntă cu o opoziție puternică, nu în ultimul rând din partea lui Trump.

Biden a condamnat cu fermitate blocajul republicanilor în privința ajutorului pentru Ucraina.

Recent, Alexander Vindman, fost consilier principal pentru Ucraina în cadrul Consiliului de securitate națională al lui Trump, a declarat pentru CNN că, fără un nou ajutor din partea SUA, poziția Ucrainei a devenit "destul de precară".

La fel ca Hill, Vindman a fost un martor cheie în primul proces de destituire a lui Trump, în legătură cu încercările sale de a șantaja Ucraina prin reținerea sprijinului militar, în încercarea de a extrage mizerii politice despre rivali, inclusiv despre Biden.

Vindman a fost concediat, după ce republicanii din Senat loiali lui Trump i-au asigurat achitarea sa la proces. Hill a părăsit funcția în propriile condiții.

Vindman s-a născut în Ucraina. Hill s-a născut în Marea Britanie.

