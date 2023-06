O mamă și-a lăsat cei doi copii în mașină și s-a dus să fure din magazin. Mașina a luat foc cu micuții înăuntru | VIDEO

Potrivit poliției, Alicia Moore, în vârstă de 24 de ani, și-a parcat mașina în fața magazinului Dillard's din Oviedo Mall din Florida, pe 26 mai, iar înăuntru se aflau cei doi copii mici ai săi, scrie Daily Star.

Originara din Orlando a intrat apoi în magazin împreună cu un bărbat, care nu a fost identificat, și ar fi început să fure, potrivit poliției.

Când a ieșit din magazin, aproximativ o oră mai târziu, și-a găsit mașina cuprinsă de flăcări, poliția spunând că aceasta a scăpat obiectele pe care le-ar fi furat și a fugit spre mașină.

