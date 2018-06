O femeie saudită a povestit cum a fost prima zi la volan în țara sa. Cum au privit-o bărbații

BBC

După ce Arabia Saudită a ridicat restricțiile impuse femeilor și le permite să conducă, o cetățeancă povestește cum a fost prima zi în spatele volanului în propria ei țară.

”M-am trezit mai devreme decât de obicei astăzi. Eram atât de încântată că nu puteam să dorm. Astăzi condus spre muncă și pentru prima dată nu mai stau pe o banchetă. Sunt în spatele volanului. Tot nu pot să cred că conduc în Djedda.

Prima zi a fost liniștită pe străzi. Nu este un lucru rău pentru șoferii anxioși. Însoțită de tatăl meu, pentru câteva sfaturi și sprijin moral, am plecat la muncă. În drumul meu e poliția, darnu mi-e frică. Am permis și conduc în mod legal în Arabia Saudită. Mă opresc să iau cafea, iar eu sunt primul șofer de sex feminin pe care barmanul l-a servit vreodată.

Obișnuiam să conduc când am studiat la Bahrain și am permis de conducere încă din 2005. Am și o licență internațională pe care am folosit-o în vacanțele din Dubai, Portugalia și SUA.

Tatăl și fratele meu m-au încurajat să-mi obțin licența cât mai repede în țara mea, pentru a putea conduce imediat cum interdicția va fi ridicată.

Nimeni nu m-a deranjat pe drum sau să mă privească în vreun fel și am simțit că conduc de mult timp aici.”, a povestit Roa Altaweli, potrivit BBC.

Interdicţia de a conduce o maşină, impusă de decenii femeilor în Arabia Saudită, a fost ridicată începând de duminică.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer