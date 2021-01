O femeie din Anglia a crezut că a văzut un picior de om în pământ și a sunat la poliție. Ce a descoperit de fapt

Katie Wilkinson, în vârstă de 26 de ani, din Gateshead, Marea Britanie, le-a spus oamenilor legii că a văzut ieșind din pământ un „picior de om”, scrie Mirror.

Tânăra se plimba cu câinele pe un alt drum decât pe cel pe care umbla de obicei și era atentă să nu calce în noroi ca să se murdărească. La un moment dat, a văzut ceva care i-a atras atenția în pământ și s-a apropiat ca să se uite mai bine.



Toți cei cărora le-a arătat fotografia au rămas șocați și i-au spus că ar trebui să anunțe poliția cât mai repede.



A sunat la autorități și în cinci minute polițiștii au apărut la ușa tinerei. Katie i-a dus în locația unde a văzut degetul și aceștia au început să investigheze.



Mai mulți ofițeri, sergenți și detectivi au ajuns la fața locului și, văzând fotografia, au fost de acord că seamănă cu un deget uman. Câinii-detectivi au luat parte la investigație și cu ajutorul lor toată lumea a aflat că, de fapt, nu era vorba de un corp uman. Era doar un cartof.

„Inițial m-am gândit că sigur nu are cum să fie un deget. Am crezut că e o plantă care arăta mai ciudat sau ceva de genul. Mi-am continuat drumul spre casă. Însă nu m-am putut opri din a mă gândi la asta. Apoi am trimit fotografia tuturor prietenilor mei și familiei. Fiecare persoană căreia i-am arătat era convinsă că era un deget. Așa m-am convins că ar trebui să sun la poliție.



În timpul cercetărilor, tot veneau ofițeri, sergenți, detectivi. Le arătam poza și credeau și ei că era vorba despre un cadavru îngropat. După două ore de căutări, s-a decis să fie aduși câini care să ajute. Erau doi câini și stăpânii lor, în jur de șapte mașini de poliție și numeroși ofițeri, doi detectivi, câțiva sergenți. Mă simțeam ca într-un documentar de crimă.



Câinii au fost trimiși pe câmo și în 45 de minute au descoperit ceea ce inițial credeam că e un deget. Apoi, unul dintre sergenți a scos „degetul” din pământ și ne-am convins cu toții că era doar un cartof. M-am simțit atât de rușinată. Nu mi-a venit să cred că am pierdut atâta timp pentru un cartof”, a povestit tânăra.