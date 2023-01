O femeie de 29 de ani a fost arestată, după ce s-a dat drept elevă de liceu și a participat timp de patru zile la cursuri

Hyejeong Shin, în vârstă de 29 de ani, a fost arestată și este acuzată de falsificarea unui document guvernamental. Inspectorii școlari au declarat că ea le-a arătat oficialilor instituției un certificat de naștere fals în care pare tânără. Astfel, femeia a putut lua parte la cursurile liceului New Brunswick.

Police say 29-year-old Hyejeong Shin enrolled at New Brunswick High School using a fake birth certificate and attended as a student for four days before she was arrested. https://t.co/563uhoc8m5 pic.twitter.com/801SWsLjQE