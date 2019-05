O femeie a născut în mașină, în drum spre spital. Momentul a fost filmat de fiul de 10 ani

Povestea demnă de un film a unei familii din Statele Unite... În drum spre spital, pentru un control de rutină, mama a intrat în travaliu şi a născut o fetiţă sănătoasă în maşină.

Totul a durat câteva minute şi momentul a fost filmat de băiatul cel mare, aflat pe bancheta din spate. Iar imaginile au făcut înconjurul internetului.

Fetiţa se numeşte Jolie, iar povestea naşterii ei a devenit virală pe reţelele sociale. Copila ar fi trebuit să vină pe lume abia pe 8 iunie. Şi nu se aştepta nimeni ca mama să intre în travaliu în timp ce toată familia o însoţea la spital, pentru un control de rutină.

Michael Addison, tată: "Făceam un filmuleţ pregătitor, ca să fim gata să întâmpinăm bebeluşul atunci când o să vină pe lume, cândva, în viitor. Nu ne aşteptam ca asta să se întâmple în următoarele patru minute."

Băiatul cel mare al familiei, în vârstă de zece ani, a filmat întreaga scenă de pe bancheta din spate a maşinii. Nu s-a oprit decât atunci când au ajuns la spital, iar medicii şi asistentele au preluat copilul.

Michael Addison, tată: "Am văzut filmuleţul şase ore mai târziu şi am fost... wow. A înregistrat tot şi într-un unghi perfect. După ce am văzut înregistrarea, am simţit că trebuie să o împărtăşesc cu restul lumii. A fost interesant. A fost un coşmar frumos."

Imaginile au făcut înconjurul lumii şi filmuleţul a primit zeci de mii de aprecieri, spre bucuria celui care l-a realizat.

"E minunat, pentru ca toată lumea se uita la un video pe care l-am înregistrat eu. Aşa că mă simt destul de bine", spune frățiorul.

În ciuda faptului că naşterea a avut loc pe scaunul din față al unei maşini, mama şi fetiţa se simt bine şi se vor întoarce acasă în orele următoare.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!