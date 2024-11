O femeie a fost ucisă de propriul câine, în Boston. Doi polițiști au fost și ei răniți

Poliiţia din Boston a anunţat că a intervenit luni în urma unui apel cu privire la un atac al unui câine, către ora locală 17.00 (marţi, 0.00, ora României) şi că a găsit o femeie care prezenta răni grave şi un bărbat rănit, în cartierul Roxbury.

Femeie, căreia autorităţile nu-i dezvăluie numele, proprietara câinelui, a murit la spital.

„Evident, având în vedere ce le-a făcut câinele celor două victime, ofiţerii au luat decizia de a neutraliza câinele”, a anunţat luni seara adjunctul supraintendentului Poliţiei din Boston, Paul McLaughlin.

Doi poliţişti au fost muşcaţi de câine, care a sărit asupra lor, iar unul dintre ei a tras în animal.

Cei doi poliţişti au fost transportaţi la spital cu răni uşoare. Alţi trei cîini au fost luaţi de pe proprietatea respectivă de către muncipalitate.

The woman who was attacked by what’s believed to be her own dog in Roxbury has now died, police say.

A man and two officers were also attacked yesterday and taken to the hospital. This is the moment officers had to shoot the dog.

