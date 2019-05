O femeie a fost filmată încercând să răpească un copil dintr-un restaurant. Cine a prins-o

Și asta pentru că a fost filmată în timp ce încerca să răpească un copil de patru ani lăsat nesupravegheat într-un restaurant.

Planul i-a fost dat însă peste cap, iar a doua zi a încercat din nou să răpească un micuț.

Cu sprijinul localnicilor, individa a fost arestată şi va fi judecată pentru tentativă de răpire.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl vedem pe băieţelul de 4 ani care stă singur la o masă. Femeia se apropie de el din senin, îl ia în braţe şi se îndreaptă hotărâtă către ieşire.

Los Angeles Police have released video showing a woman walking up to a 4-year-old child in a McDonald's and trying to kidnap him. Luckily, the woman was stopped by a witness, and she has since been arrested.

STORY: https://t.co/MenLYzPj8e pic.twitter.com/Rw1ssgsgs7