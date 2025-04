O femeie a fost concediată pentru că a plecat de la birou cu un minut mai devreme de șase ori într-o lună. Ce a urmat

Angajata a dat în judecată compania, care are sediul în Guangzhou, la începutul acestui an, relatează New Express, potrivit South China Morning Post.

Un tribunal local a decis recent că fostul angajator al femeii, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a concediat-o ilegal și trebuie să-i plătească despăgubiri, suma exactă nefiind însă clarificată.

Femeia a declarat că lucra pentru companie de trei ani și că avea un "istoric de performanță destul de bun". La sfârșitul anului trecut, un manager de resurse umane a sunat-o și i-a spus că imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la birou arătau că aceasta plecase cu un minut mai devreme decât ora stabilită de șase ori într-o lună.

Decizia instanței

Angajata a depus o plângere la autoritatea locală pentru drepturile muncitorilor și a dat în judecată compania.

Instanța a stabilit că, deși ea și-a încheiat programul cu un minut mai devreme decât era prevăzut, nu existau motive să se considere că „a plecat mai devreme”.

Compania nu i-a dat niciun avertisment și nu i-a cerut să își corecteze comportamentul. Instanța a considerat că decizia de concediere a fost nejustificată și că angajatorul nu avea dreptul să o concedieze brusc.

Cazul a stârnit reacții controversate pe rețelele sociale.

„De ce compania nu oferă subvenții angajaților care vin mai devreme la muncă?”, „Această companie nemiloasă ar trebui pedepsită” – au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

