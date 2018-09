O femeie a deschis focul asupra colegilor de muncă. A ucis 3 oameni, apoi s-a sinucis

Incidentul s-a soldat cu patru morţi, inclusiv atacatoarea, a anunţat şeriful din comitatul Hartford, citat de Reuters. La bilanţul victimelor se adaugă trei răniţi, care nu sunt în pericol de moarte.

Femeia, o angajată temporară, s-a sinucis cu aceeaşi armă după ce a tras asupra colegilor, puţin după ce a sosit la serviciu, la ora locală 9 a.m.

Female shooter kills three and injures two in morning attack at Rite Aid warehouse in Maryland business park https://t.co/P1uEq2xPEj pic.twitter.com/QYOPG9aY1b