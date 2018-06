O femeie a denunțat la poliție o fetiță de 8 ani, care vindea apă pe trotuar

Mama lui Jordan Austin, o fetiță în vârstă de 8 ani, a surprins incidentul și l-a postat pe rețelele de socializare, informează BBC News.

„Jordan vindea sticle de apă, când Alison a abordat-o într-un mod nepoliticos și i-a cerut să-i arate autorizația. Erin (n.r – mama fetei) a intervenit, spunându-i să o lase în pace. Furioasă, aceasta a sunat la poliție”, a povestit Raje Lee, verișoara fetiței, pentru Huffington Post.

Filmulețul postat pe Twitter a fost văzut de peste 7 milioane de persoane. Alte 1,1 milioane au văzut imaginile postate pe Instagram.

Potrivit BBC News, Alison ar fi directorul executiv al unei companii care produce marijuana medicinală. Femeia se apără spunând că gestul său nu a fost unul rasist, ci legat de zgomotul pe care fetița de 8 ani îl făcea pe stradă.

So my little cousin was selling water and didn't have a permit so this lady decided to call the cops on an 8 year old. #PermitPatty pic.twitter.com/SiL61pnAgl