O explozie în timpul unui foc de artificii a rănit 30 de persoane, în Mexic. Trei copii au fost transportaţi la spital

Trei copii, care au suferit răni grave în explozia din oraşul Tlalchapa, au fost transportaţi pe calea aerului la un spital specializat.

În fiecare an pe 12 decembrie în Mexic se celebrează ziua Fecioarei din Guadalupe, un simbol religios naţional. Milioane de pelerini catolici se reunesc la Basilica de Santa Maria de Guadalupe din Ciudad de México, iar majoritatea bisericilor locale organizează de asemenea celebrări individuale. Potrivit protecţiei civile din statul Guerrero, cel puţin 30 de persoane au fost rănite în explozia din Tlalchapa.

FIREWORKS BLAST IN MEXICO INJURES 30 DURING GUADALUPE FESTIVITIES

Fireworks that exploded during Virgin of Guadalupe festivities at a church in Tlalchapa, Guerrero, injured at least 30 people.

Three children with serious injuries were airlifted to a specialized hospital.… pic.twitter.com/grpVKIhCTJ