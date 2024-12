Care ar fi fost cauza exploziei devastatoare din Bacău. Locatar: „A fost o explozie ca şi cum ar fi fost o bombă”

Specialiştii spun că acumulările de gaze de la o butelie ar fi fost cauza exploziei. Cei de la Inspectoratul de Stat în construcţii verifică acum structura de rezistență a clădirii.

Explozia s-a produs în această dimineaţă în jurul orei 5 la etajul 2 al unui bloc de garsoniere sociale. Locatarii spun că au auzit o bubuitură puternică și au ieşit pe holuri în căutare de ajutor. Unii au fost pur si simplu aruncați din pat de suflul deflagrației.

Locatar: „Nu am simţit în viaţa mea ce am simţit acum. Foarte mare panică. Eram pe pat, am sărit în geam. S-a spart toată casa, pereţii sunt rupți. Nu avem unde sta."



Reporter: „Cât de tare s-a simţit?”

Locatar: „Foarte tare, am început să plâng fără să vreau. Eram în pat, dormeam şi deodată a făcut patul aşa şi am auzit o bubuitură puternică. M-am dus repede la geam şi am văzut bucăţi de BCA. M-am speriat rău, cineva striga de sus ”coborâţi că e incendiu” şi am coborât în papuci şi în capot."

Oamenii au ieşit pe holuri în căutare de ajutor. Pompierii l-au scos pe proprietarul garsonierei în care s-a produs explozia, sub bucățile de moloz. Bărbatul de 63 de ani a fost transportat în stare gravă la spital cu arsuri pe mare parte din corp. A intrat în stop cardio-respirator şi, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu a mai putut fi salvat.

Locatar: „A fost o explozie ca şi cum ar fi fost o bombă. Păi dacă toate uşile de la etajul 2 dintr-un capăt în altul sunt împinse înăuntru! Peretele ăsta de aici e dus înăuntru iar tavanul e sus."



Cătălin Galita, ISU Bacău: „La faţa locului s-a constatat că întregul imobil este afectat de suflul exploziei.”

Autorităţile caută acum soluţii pentru cei care nu au rude unde să se adăpostească. Deocamdata, cei din bloc au primit adăpost într-un complex sportiv.



Locatar: „ Sunt într-o situaţie dificilă şi eu şi familia mea. M-am trezit din somn la ora 4 şi zbieram în gura mare pentru copilul meu să nu moară. Mulţumesc lui Dumnezeu că mă aflu în viaţă şi eu şi familia mea. Casa este distrusă în totalitate tot. Rugăm oamenii să ne ajute să un rămânem pe drumuri."

Reporter: „Nu se mai poate locui aici.”

Locatar: „Dom'le nu se mai poate. Mă duc la băieţi sau la fată. Am unde."

În total, 45 de persoane au fost evacuate din bloc. Potrivit primelor investigații, explozia s-a produs din cauza acumulării de gaze de la o butelie, dar investigațiile vor continua și în zilele următoare.

