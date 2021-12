O companie suedeză a creat un microcip care poate fi implantat sub piele și poate fi utilizat ca certificat COVID

StirilePROTV

Un start-up suedez a creat un microcip care poate fi implantat în piele, afișând detalii despre certificatul de vaccinare COVID atunci când este scanat, scrie Insider.

Invenția, creată de firma tehnologică Dsruptive Subdermals, implică un implant scanabil preprogramat de 2 milimetri pe 16 milimetri care este inserat chiar sub piele.

„Am un implant de cip în braț și am programat cipul astfel încât să am pașaportul meu COVID pe cip, iar motivul este că vreau să-l am mereu accesibil”, Hannes Sjoblad, director general al Dsruptive Subdermals, a declarat pentru AFP.

Sjoblad a demonstrat pentru AFP cum a fost posibil să scaneze cipul cu telefonul său pentru a afișa un PDF care arăta toate detaliile certificatului său digital COVID al UE.

Un astfel de implant ar costa în jur de 100 de euro, conform sursei citate. Sjoblad susține că dispozitivul nu poate fi urmărit, ci doar scanat.

„Dacă înțelegeți cum funcționează aceste implanturi, microcipurile nu au o baterie. Nu pot transmite un semnal de la sine. Deci sunt practic pasive. Stau acolo adormite. Acestea nu pot indica niciodată locația, sunt activate doar când le atingeți cu smartphone-ul, deci nu pot fi folosite pentru a urmări locația nimănui”, a completat Hannes Sjoblad.

„Este ușor să actualizați implantul, puteți folosi o aplicație pe telefon pentru a schimba ceea ce este pe cip. Așa că pot adăuga informații noi pe cip în fiecare zi — ieri a fost profilul meu de Linkedin, azi este certificatul meu COVID, mâine ar putea fi altceva. Sunt convins că această tehnologie este aici pentru a rămâne și ne vom gândi că nu este nimic ciudat să ai un implant în mână”, a încheiat directorul general de la Dsruptive Subdermals.

France24 relatează că numărul celor care au ales deja acest implant a depășit 6.000. Acest lucru vine în contextul în care, la începutul lunii decembrie, Suedia a adoptat noi reguli. Acum suedezii sunt nevoiți să aibă un certificat COVID valid la orice eveniment cu mai mult de 100 de persoane. Specialiștii susțin că acest tip de tehnologie poate ușura viața oamenilor de pretutindeni. Aceștia susțin că, pe viitor, un astfel de microcip ar putea detecta nivelul anticorpilor din organism și ți-ar putea „spune” când este nevoie să fii vaccinat.