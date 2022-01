O companie din Italia a postat un anunț de angajare în care cerea poze în costum de baie pentru poziția de recepționistă

Ministerul Muncii din Italia a deschis o anchetă după ce o companie care căuta o recepționeră cu vârsta sub 30 de ani le-a cerut candidatelor să includă o fotografie în costum de baie, alături de CV, scirie The Guardian .

Anunțul, postat pe mai multe site-uri de recrutare, de către o companie de pază din Napoli, prevedea ca pretendentul pentru post să fie femeie, cu o vârstă nu mai mare de 30 de ani, să vorbească fluent engleza și să aibă propria mașină și „un caracter amuzant, cu un aspect atractiv”.

„Vă rugăm să trimiteți o fotografie într-un costum de baie sau ceva similar”, mai scria în anunțul pentru jobul de 500 de euro pe lună.

Această cerință a fost ulterior eliminata și anunțul a fost repostat, dar nu înainte ca o captură de ecran să fie distribuită pe scară largă pe rețelele de socializare, stârnind indignare.

„Vor o fotografie în costum de baie? Ce reclamă absurdă”, a spus Chiara Marciani, consilier în Ministerul Muncii la Napoli.

Oltre alla paga da fame, meno di 5 euro per ora, chiedono una foto in costume da bagno per fare la receptionist.

Che gente di merda. pic.twitter.com/lsiFXaqVYI