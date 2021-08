O cantitate uriaşă de date genetice provenite de la laboratorul din Wuhan este analizată de americani

Este vorba despre o cantitate uriaşă de informaţii genetice obţinute din mostre de virus studiate la laboratorul din Wuhan, despre care unii oficiali cred că ar fi putut fi sursa pandemiei de coronavirus, au declarat pentru postul american numeroase persoane familiarizate cu acest subiect.

CNN - care citează aceleaşi surse menţionate mai sus - relatează că nu este clar când şi cum agenţiile de informaţii americane au avut acces la această bancă de date genetice, dar că "maşinăriile" implicate în crearea şi procesarea acestui tip de date genetice provenite de la viruşi sunt de obicei conectate la servere externe de tip cloud, ceea ce lasă deschisă posibilitatea ca aceste date să fi fost piratate.

