O cântăreață britanică, obligată de lege să plece din propria țară. Cum s-a ajuns aici

O tânără cântâreață, născută în Marea Britanie, este acum forțată să își părăsească propria țară, din cauza unei noi legislații.

Bumi Thomas a primit un termen de numai 14 zile pentru a părăsi țara, după ce i s-a spus că trăiește ilegal în Marea Britanie, deși este locul în care s-a năsut și în care a trăit toată viața sa.

Vedeta de muzică jazz a crescut cu gândul că este britanică, a mers la o facultate din Marea Britanie, a muncit legal și a plătit taxe, după terminare studiilor.

Bumi s-a născut în Glasgow, în 1983, iar părinții, africani, s-au stabilit în Marea Britanie încă din anii 1970.

În ianuarie 1983, Guvernul condus de Margaret Thatcher a adoptat un act prin care se anulează în mod automat dreptul la cetățenie pentru copiii ai căror părini fac parte din foste colonii.

Părinții cântăreței ar fi trebuit să o înregistreze pe aceasta, însă nu au fost știut că trebuie să facă un astfel de lucru.

Acum, cântăreața consideră că este doar o victimă a sistemului. ”Am un certificat de naștere, am un permis de conducere, am un cont bancat, am fost la facultate. Niciodată nu mi s-a spus că fac ceva greșit”.