O aeronavă militară americană de tip Osprey, prăbușită în mare, în apropiere de Insula Yakushima. Cel puțin un om a murit

Potrivit postului public japonez de televiziune NHK, această aeronavă - pe jumătate avion, pe jumătate elicopter - a decolat de la baza aeronavală americană Iwakuni, în apropiere de Hiroshima (vest).

Tot potrivit NHK, este vorba despre un Osprey CV-22 aparţinând altei baze americane din Japonia - Yokota, situată în apropiere de Tokyo.

La bordul aeronavei se aflau şase membri ai echipajului, a rectificat Paza de Coastă, după ce a anunţat iniţial că la bord se aflau opt persoane.

Herc orbiting where an Osprey went down near Yakushima, Japan with 8 on board. pic.twitter.com/i9f3u4i7eB