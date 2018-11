63 de morți și 600 de dispăruți în incendiile din California. Trump merge sâmbătă în zona afectată

Bilanţul celor care şi-au pierdut viaţa în incendiul numit "Camp Fire" a crescut după descoperirea altor şapte cadavre, a declarat şeriful comitatului Butte, Kory Honea, într-o conferinţă de presă.

Foto: Cartier din localitatea Paradise distrus de flăcări

Incendiul devastator "Camp Fire" a cuprins circa 55.800 de hectare şi a devenit cel mai mortal şi distrugător din California, întrecând în amploare incendiul "Griffith Park" din comitatul Los Angeles, care a provocat decesul a 29 de persoane în anul 1933.

Foto: Arme arse dintr-o locuință din localitatea Paradise

În total, până acum, 10.321 de proprietăţi au fost distruse de flăcări, au mai precizat autorităţile.

Foto: Bunuri donate pentru cei afectați de incendii

Potrivit Agerpres, care citează Casa Albă, preşedintele american, Donald Trump, se va deplasa sâmbătă în California pentru a se întâlni cu persoane afectate de incendiile din acest stat din vestul Statelor Unite.

This ambulance caught fire while paramedics evacuated patients from Paradise. The patients thought they were going to die but a firefighter got them to a safe space where they hunkered down & rode the fire out. They all survived. #CampFire pic.twitter.com/o1Lh1SwEow