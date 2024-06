"Nu implorăm milă!". Trump se ține tare și îl critică pe judecătorul care l-ar putea trimite în închisoare

Fostul președinte american susține că procesul în care a fost găsit vinovat pentru 34 de capete de acuzare este o rușine și ar fi motivat politic.

Trump l-a criticat inclusiv pe judecătorul de la care așteaptă condamnarea, deși e pe cale să devină primul președinte american trimis după gratii.

Într-un interviu la Fox News, Donald Trump a declarat că simpatizanții lui nu ar accepta ca el să ajungă la închisoare, declarație interpretată de comentatori drept incitare la violențe.

Donald Trump, fost președinte al SUA: "Nu implorăm milă! Asta e situația! Deci, s-ar putea întâmpla (să fiu arestat), dar nu știu dacă publicul va suporta ideea. Chiar nu sunt sigur că vor înghiți asta! Arestarea mea ar fi ceva greu de acceptat. Într-un fel, s-ar depăși limita răbdării".

Declarațiile au o rezonanță deosebită într-o țară dezbinată și încă marcată de atacul de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021, când susținătorii săi au încercat să blocheze certificarea victoriei lui Joe Biden. Acum, Trump pune la îndoială chiar sistemul de justiție, unul dintre stâlpii democrației americane.

Donald Trump, fost președinte al SUA: "În ceea ce privește procesul în sine, a fost foarte nedrept".

Eric Tucker, The Associated Press: "Fostul președinte Donald Trump a avut multe de spus de când a fost găsit vinovat pentru 34 de capete de acuzare, pentru falsificarea actelor contabile. L-a criticat pe judecător, a criticat dosarul. A sugerat că nu ar fi trebuit pus sub acuzație. A spus că acuzațiile sunt false".

Dar analiștii cred că atitudinea sfidătoare a lui Trump nu o să-l ajute când va ajunge în fața judecătorului pentru a-și primi sentința.

Eric Tucker, The Associated Press: "Judecătorilor le place să vadă inculpați care, după condamnare, își exprimă remușcările sau acceptă într-un fel responsabilitatea și recunosc că au făcut ceva greșit. Este foarte posibil ca Trump să nu spună nimic, deoarece strategia lui a fost una de sfidare".

În Congres, democrații și o mică parte a republicanilor sunt de părere că Trump este un pericol pentru Statele Unite.

Republicanul Jamie Raskin, Maryland: "Vorbim despre un fost președinte care a fost de două ori supus procedurii de impeachment, care a fost condamnat penal, care a spus Americii să-și injecteze clor în timpul pandemiei de Covid-19. Și cred că oamenii au o percepție clară despre cine este el. Dar un lucru intolerabil sunt atacurile fostului președinte asupra sistemului de justiție".

Pe de altă parte, cei mai mulți republicani îl susțin pe Trump în lupta cu justitia americană.

Republicana Marjorie Taylor Greene, Georgia: "Suntem o republică bananieră. Așa se simt oamenii. S-a ajuns în punctul în care vor încerca să-l bage pe președintele Trump în închisoare cu aceste acuzații și condamnări false".

Donald Trump va merge pe 11 iulie în fața judecătorului pentru a-și primi sentința. Condamnarea, oricare ar fi ea, nu-l împiedică, cel puțin teoretic, să-și continue campania pentru prezidențiale, deoarece Constituția americană nu prevede ce se intampla in astfel de situatii.

