Nouă membri ai aceleiaşi familii au murit în vaporul scufundat în Missouri

Oficialul a declarat pentru Fox News că a discutat cu o femeie şi un băiat de 13 ani care "au pierdut nouă dintre cei 11 membri ai familiei" în accident.

Căpitanul ambarcațiunii le-ar fi spus pasagerilor să nu-și pună vestele de salvare, pentru că nu o să aibă nevoie de ele, a declarat un supraviețuitor pentru Fox.

Survivor of duck boat accident says captain told family ‘don’t worry about grabbing the life jackets – you won’t need them’ https://t.co/IjgnORMECn

Ultimele patru victime de pe ambarcaţiunea scufundată în Lacul Table Rock au fost găsite vineri, a spus şeriful local, ceea ce ridică bilanţul morţilor la 17.

Şeriful Doug Rader din comitatul Stone a anunţat într-un comunicat de pe social media că o echipă de scafandri de la poliţia statului Missouri a descoperit cadavrele ultimelor patru persoane date dispărute vineri dimineaţă.

At least 11 people, including children, drowned when an amphibious "duck boat" capsized and sank in stormy weather on a lake in Missouri.

