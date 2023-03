Noi imagini cu accidentul în lanț din Ungaria. Un român a surprins primele momente ale dezastrului. VIDEO

Unul a fost deja externat și se simte mai bine. Ancheta arată că vizibilitatea a fost aproape zero din cauza unei furtuni de nisip. Specialiștii spun că rafalele de vânt din Ungaria au ajuns și la noi, dar la o intensitate mai redusă.

Furtuna de praf s-a dezlănțuit în weekend pe autostrada M1 ce leagă capitala Ungariei de Austria. Șoferul unui camion a surprins momentul în care vizibilitatea scade brusc, iar mașinile sunt „înghițite” de norul de praf. Pe sensul opus, un șofer român care aducea în țară pasageri din Olanda a filmat primele momente ale accidentului.

Bărbatul a stat blocat cinci ore pe sensul opus al autostrăzii.

Ionuț Ungurean, martor: „Eu am văzut cum mașinile se ciocneau și cum au luat foc instant din cauza vântului foarte puternic. Se aprindeau una de la alta. Erau oameni care au ieșit la limită din mașini. Mulți nu au mai putut face nimic, pur și simplu și-au luat copiii din mașină sau bunurile personale și au fugit de acolo pentru că s-a aprins una dintre ele și de la una s-au aprins toate. Explozii, explodau mașinile... combustibilul din rezervor, cauciucurile...”

Meteorologii spun că vântul care a provocat carambolul din Ungaria a fost resimțit și la noi. Sâmbătă, vestul țării a fost sub cod galben de vânt, iar zona montană a fost sub cod portocaliu.

Silvia Barbu, directorul Centrului Meteorologic Banat-Crișana: „În zonele de câmpie la noi viteza maximă la rafală a fost de 75 km la oră la Sânnicolau Mare, iar la munte unde eram sub cod portocaliu de vânt unde a și viscolit ninsoarea. Am avut peste 120 km pe oră. În ungaria, în zonele joase, intensificările de vânt au fost mult mai mari, noi am fost oarecum la periferie, am avut viteze un pic mai mici, dar în ungaria viteza a depășit 100km pe oră”.

Potrivit Ministerului de Externe, cinci români au fost implicați în acest accident, dar numai doi au avut nevoie de spitalizare. Între timp, unul dintre ei a fost externat și s-a întors în România. Ministerul de Externe îi va ajuta să-și recupereze bunurile din mașinile avariate, aflate acum în custodia autorităților ungare.

Dată publicare: 13-03-2023 19:52