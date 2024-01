Noi atacuri ale SUA în Yemen. Au fost vizate patru rachete balistice ale rebelilor Houthi

”Statele Unite au efectuat atacuri de autoapărare împotriva a patru rachete baliestice ale Houthi, care constituie o ameninţare iminentă la adresa navelor comerciale şi bastimentelor Marinei americane (US Navy)”, declară sub protecţia anonimatului oficialul american.

“US forces carried out fresh strikes on Yemen Tuesday, an American official said, as the Iran-backed Huthi rebels claimed a missile attack on a Greek-owned cargo ship in the Red Sea.”https://t.co/N8FQjWC36Z via @AlMonitor