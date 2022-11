Ninsorile au făcut ravagii în statul New York. Drumuri închise și zboruri anulate înainte de Ziua Recunoștinței

Ninsorile au depășit șase metri în vestul statului New York, determinând închiderea drumurilor și anularea zborurilor, chiar în weekendul dinaintea Zilei Recunoștinței.

O furtună istorică de zăpadă a lovit, sâmbătă, vestul statului New York. Stratul de zăpadă de șase metri a determinat autoritățile să impună restricții de trafic, să închidă drumuri și să anuleze zboruri.

Ninsorile abundente au vizat în special orașul Buffalo, din vestul New York-ului.

„Este posibil ca în zona metropolitană Buffalo să apară cantități suplimentare (de zăpadă)”, precizează Serviciul Național de Meteorologie, citat de CNN.

Sâmbătă după-amiază, guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, a spus că statul este pregătit pentru furtună și a spus că echipajele de intervenție au lucrat intens pentru a gestiona situația.

„Acesta este efortul pe care l-am adunat: aducerea de resurse, oameni, echipamente din tot statul New York. Și pentru că am fost atât de preventiv am reușit să prevenim multe tragedii”, a spus Hochul.

Autoritățile americane recomandă în continuare oamenilor să evite călătoriile neesențiale.

Sursa: CNN Etichete: , , , Dată publicare: 20-11-2022 11:26