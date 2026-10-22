Bucureștenii sunt invitați să spună cum își doresc să arate, în viitor, bulevardul care leagă Piața Universității de Piața Romană.

De când au început lucrările în București, șoferii spun că pierd mai mult timp în trafic.

Bărbat: „Foarte greu.”

Reporter: „Cât ați făcut?”

Bărbat: „O oră și jumătate, de la Bucur Obor. Cam vreo 4 kilometri. Este groaznic, nu știu ce o să facem la iarnă.”

Bărbat: „Dificil tare. De la 20-25 de minute, dintr-o parte în alta, acum fac 50-60 de minute, de la Floreasca la Pantelimon.”

În prezent, se lucrează la 37 de kilometri de șină de tramvai. Doar aproximativ 6 kilometri de șină sunt gata.

Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București: „Au apărut blocaje pe parcurs, pentru că lucrările au fost avizate fără să se știe cu adevărat ce era pe dedesubt. S-a decopertat, s-a scos tramvaiul, s-au găsit diferite rețele care nici măcar nu apăreau în plan, inclusiv pentru noi.”

Între timp, autoritățile locale pregătesc un plan pentru bulevardul care leagă Piața Universității de Piața Romană.

Corespondent Știrile PRO TV: „Bulevardul Magheru, una dintre cele mai circulate artere din Capitală, ar putea trece, în următorii ani, printr-un amplu proces de reamenajare. Potrivit primarului general, zona ar urma să aibă mai mult spațiu verde, magazine, restaurante și locuri dedicate activităților pentru întreaga familie.”

Primăria Capitalei și Ordinul Arhitecților din România au lansat consultarea publică pentru pregătirea unui concurs internațional de soluții. Planul urmărește și punerea în valoare a clădirilor istorice, precum Cinema Patria.

Femeie: „Adevărul e că, dacă te uiți, nu e deloc plăcut.”

Reporter: „Dacă se va reface, o să veniți aici mai des?”

Femeie: „Cu siguranță.”

Arhitect Mirona Crăciun, coordonatoarea Departamentului de concursuri al OAR: „Practic, vrem să aflăm de la bucureșteni cum ar vrea să arate Magheru. Vrem să preluăm aceste păreri, bineînțeles, trecându-le printr-un filtru profesional, în tema concursului de soluții.”

Concursul internațional de soluții ar trebui să înceapă în primăvara anului viitor.