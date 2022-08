Nichelle Nichols a murit. Actrița din „Star Trek” s-a stins la vârsta de 89 de ani

Conform Variety, Nichols a suferit un accident vascular cerebral în 2015 şi a fost diagnosticată cu demenţă în 2018.

Născută Grace Nichols în Robbins, Illinois, la 28 decembrie 1932, actrița şi-a început cariera la vârsta de 16 ani.

Actrița a studiat la Chicago, New York şi Los Angeles. Debutul ei a venit odată cu apariţia în muzicalul celebru al lui Oscar Brown, din 1961, numit „Kicks and Co.”, în care a interpretat-o pe regina campusului Hazel Sharpe, scrie news.ro.

Personaj legendar „Star Trek”

Nichelle Nichols a făcut istorie în televiziune interpretând-o pe Uhura în serialul original „Star Trek”.

Actrița şi-a împrumutat vocea în „Star Trek: The Animated Series” şi a jucat-o pe Uhura în primele şase filme.

Personajul Uhura a fost promovat locotenent comandant în „Star Trek: The Motion Picture” şi comandant în „Star Trek II: The Wrath of Khan”.

Nichols este protagonista unui moment memorabil. Aceasta a oferit unul dintre primele săruturi interracial din istoria televiziunii, în „Star Trek".

Sărutul cu William Shatner a reperezentat o mişcare curajoasă din partea producției având în vedere prejudecăţile din acea vreme.

În episodul „Plato’s Stepchildren", difuzat în 1968, Uhura şi căpitanul Kirk au fost forţaţi de extraterești să se sărute. Chiar și așa, momentul a rămas în istoria televiziunii.

Nichols s-a gândit să părăsească „Star Trek” după primul sezon pentru a urma o carieră pe Broadway, însă Martin Luther King Jr. a convins-o personal să rămână în serial. Personajul său a avut un important rol în deschiderea uşilor altor afro-americani în televiziune.

Sursa: News.ro