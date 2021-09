New York-ul a revenit la viață, după 17 luni în care sălile de teatru de pe Broadway au fost închise

New York-ul a revenit la viață, după 17 luni în care sălile de teatru de pe Broadway au stat ferecate. Publicul a primit cu entuziasm reluarea celor mai de succes spectacole de dinainte de pandemie: "The Lion King", "Hamilton" și "Wicked".

Sălile au fost pline cu spectatori care au prezentat la intrare dovada vaccinării anti-COVID.

La "Wicked", publicul a ovaționat frenetic, în picioare, stingerea luminilor în sală. Molipsită de bucuria spectatorilor, protagonista show-ului, actrița Kristin Chenoweth, a apărut de după cortină pentru a-i saluta.

Uralele au continuat și pe primele secvențe ale spectacolului.

Și la reprezentanția cu "The Lion King", cântecul "The Circle of Life" a fost acoperit de aplauze şi urale.

Julie Taymor, 'The Lion King' director: "Vreau să vă aplaud, pe voi, spectatorii, pentru că aveți dorință, entuziasmul și curajul să deschideți drumul! Teatrul reprezintă seva și sufletul orașului!"

Fiecare star din "Hamilton" a fost nevoit să facă o pauză pentru că aplauzele primite la intrarea în scenă să se domolească pentru a se face auzit.

Lin-Manuel Miranda, 'Hamilton' creator: "A durat șase ani să facem spectacolul. Bine că n-a mai fost nevoie de șase ani ca să ne întoarcem! Vă mulțumesc pentru că v-ați vaccinat, purtați măști și sprijiniți teatrul!"

Redeschiderea cabinelor de bilete din Time Square a fost primul semnal că Broadway revine la viață.

Ricky Jones, angajat TKTS: "E grozav să vorbim iar despre spectacole, să stăm la coadă la teatru."

Randy Talbot, Carmine's Restaurant: "N-are nimeni un glob de cristal care să ne spună viitorul, dar să fim optimiști și să ne bucurăm de întoarcere!"

Toți spectatorii au purtat măști, iar cerificatele de vaccinare au fost verificate temeinic la intrare.

Înainte de martie 2020, teatrele de pe Broadway aveau 97.000 de angajaţi şi contribuiau anual cu 15 miliarde de dolari la economia New York-ului.

La redeschidere, organizatorii au anunțat eliminarea pauzelor din spectacole și a sesiunilor de autografe de la intrarea actorilor. În plus, cele mai multe show-uri au fost scurtate, astfel încât să nu depășească 90 de minute.

Aceste măsuri n-au știrbit însă cu nimic bucuria artiștilor și a spectatorilor. Trupa unui teatru chiar a ieșit pe trotuar și a schițat câțiva pași de dans din musicalul "New York, New York".