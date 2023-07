New York apelează la capre pentru a curăţa buruienile din parcuri. Misiunea caprelor Charlie, Cowgirl, Mallomar şi Chico

Prezentarea acestor ierbivore cu rol de motocoase a avut loc vineri, la festivalul Goatham, care s-a desfăşurat în parcul care urmează să fie curăţat.

Participanţii le-au tratat pe rumegătoare ca pe adevărate staruri rock, făcând selfie-uri cu caprele şi încercând să se apropie cât mai mult de animale.

New York City’s Riverside Park Conservancy brings in goats to feast on weeds as a chemical-free way to remove invasive species pic.twitter.com/Glk2zTn5ar