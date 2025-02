Netanyahu ordonă o ”operaţiune intensivă” în Fâşia Gaza în urma exploziilor celor trei autobuze în Israel

Şeful Guvernului israelian ”a ordonat forţelor apărării israeliene să desfăşoare o operaţiune intensivă împotriva centrelor terorismului în Cisiordania”, a anunţat pe X cabinetul acestuia, relatează AFP.

Netanyahu a ordonat poliţiei şi serviciilor israeliene de informaţii interne (Shin Bet) ”să crească activitatea de prevenţie” a unor astfel de atacuri, a anunţat cabinetul în urma unei reuniuni pe teme de securitate.

Poliţia israeliană a anunţat joi seara explozii în trei autobuze la Bat Yam. Potrivit primarului Bat Yam, Tzivka Brot, aceste explozii nu s-au soldat cu răniţi. Alte două dispozitive au fost dezamorsate în cadrul unei operaţiuni.

Despite Trump warning,serial blasts took place in Tel Aviv,Israel.

Netanyahu has ordered to intensify operations against terrorists in the West Bank.

