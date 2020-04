Nemții nu mai suportă izolarea. Oamenii au ieșit în stradă să protesteze. 100 de persoane, arestate

Manifestanţii s-au adunat sâmbătă, strigând ”Îmi vreau viaţa de dinainte” şi agitând pancarte cu mesaje ca ”Protejaţi-ne drepturile contituţionale” sau ”Libertatea nu este totul, dar fără libertate totul este nimic”.

In the middle of Berlin another Saturday protest is underway against the lockdown measures introduced - and slowly being lifted - by the Germany government. #COVID19

One of the protestors was just carried away by police officers pic.twitter.com/3zSfutVfZf