"De câteva zile, nu mai sunt deplasări (ale mediatorilor), iar motivul este şocul provocat tuturor de rezultatele alegerilor din SUA", a spus ministrul Araghchi la televiziunea iraniană de stat. "Va trebui să treacă ceva timp până când atmosfera va fi favorabilă reluării deplasărilor mediatorilor. Trebuie să avem răbdare", a adăugat el.

Într-un mesaj separat, postat pe reţeaua de socializare X, şeful diplomaţiei iraniene l-a îndemnat totuşi pe Trump să se gândească la o nouă decizie asupra planului propus de Teheran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, plan respins iniţial de SUA.

"Alegătorii americani au făcut alegerea lor. Este momentul ca şi Casa Albă să o facă pe a sa", a scris în mesajul său Abbas Araghchi, adăugând că propunerea iraniană de a redeschide această cale navigabilă strategică, în anumite condiţii, "este încă valabilă".

Iranul şi-a reafirmat recent disponibilitatea de a redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de două zile, dacă Washingtonul acceptă un armistiţiu, deblocarea activelor iraniene din străinătate, ridicarea sancţiunilor împotriva sectorului petrolier iranian şi ridicarea blocadei navale. Negocierile asupra programului nuclear al Iranului, care privesc în principal stocul de uraniu înalt îmbogăţit, ar putea începe numai după îndeplinirea acestor condiţii, potrivit poziţiei Teheranului.

Preşedintele Trump a recunoscut că războiul pe care el şi premierul israelian Benjamin Netanyahu l-au declanşat împotriva Iranului a contribuit într-o anumită măsură la înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, prin efectele sale economice, în special creşterea preţului carburanţilor.

Eforturile diplomatice de soluţionare a conflictului s-au intensificat înainte alegerilor desfăşurate marţi în SUA. După vot, premierul statului Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mediator între Teheran şi Washington, a declarat vineri că de partea americană există în continuare "voinţa de a lua măsuri pentru a găsi o soluţie".

Cu toate acestea, armata americană a anunţat sâmbătă că urmează să creeze un grup operativ pentru a bloca de asemenea rutele terestre către Iran - cele maritime fiind deja obstrucţionate de blocada asupra porturilor iraniene -, rute despre care Washingtonul susţine că sunt folosite pentru transportul de arme şi mărfuri considerate ilegale de SUA, pentru a creşte astfel presiunea economică asupra Teheranului.

Între timp, ministrul irakian de externe, Fuad Hussein, a anunţat că ţara sa a primit duminică o solicitare din partea Trezoreriei SUA de a închide toate punctele de frontieră cu Iranul, cu excepţia celor din regiunea Kurdistanului.

Tot duminică, Trump a declarat, într-un interviu telefonic acordat postului CNN, că este foarte improbabil să ordone noi atacuri aeriene împotriva Iranului atât timp cât discuţiile pentru încheierea conflictului înregistrează progrese. "Depinde dacă vor semna sau nu un acord foarte solid", a spus el despre posibilitatea reluării ostilităţilor.