NASA a lansat Artemis I pe lună. Unde este programată să cadă pe Pământ în decembrie. VIDEO

Nava spațială Orion a decolat cu racheta SLS de la Centrul Spațial Kennedy miercuri dimineață, fără astronauți la bord, potrivit Washington Post.

Zborul este programat să dureze 25 de zile, 11 ore și 36 de minute și să aterizeze în Oceanul Pacific, în largul coastei San Diego.

„Am decolat”, a anunțat NASA pe Twitter, adăugând: „Artemis I începe un nou capitol în explorarea lunară de către oameni”.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9