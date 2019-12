Musk a câştigat procesul cu un britanic care-l acuza că l-a defăimat numindu-l ”pedofil”

Elon Musk a câştigat, într-o instanţă federală americană, procesul în care un speolog britanic care a salvat 12 copii blocaţi într-o peşteră din Thailanda îi cerea 190 de milioane de dolari pentru că Musk l-a numit ”pedofil” pe Twitter.

Verdictul dat în unanimitate de un juriu format din cinci femei şi trei bărbaţi a venit după 45 de minute de deliberări, în cea de-a patra zi a procesului.

Experţii legali consideră că este primul proces major de defăimare pe Twitter împotriva unei persoane private al cărui rezultat este decis de un juriu.

Rezultatul este o victorie pentru Musk, al cărui comportament excentric în mai multe instanţe, avut anul trecut, a intrat în atenţia autorităţilor de reglementare federale şi a acţionarilor Tesla.

Decizia juriului semnalează un prag juridic mai ridicat pentru contestaţiile legate de comentariile pe Twitter, a spus L. Lin Wood, avocat renumit care a condus echipa juridică a reclamantului, Vernon Unsworth.

”Acest verdict pune în pericol reputaţia tuturor”, a declarat Wood reporterilor, după anunţarea verdictului.

Alţi avocaţi specializaţi în defăimare au fost de acord că verdictul reflectă modul în care natura liberă a reţelelor de socializare a modificat distincţia care se face între faptele pasibile de pedepse în instanţe şi retorica liberă protejată de dreptul la libera exprimare.

Musk, în vârstă de 48 de ani, care a depus mărturie în primele două zile ale procesului şi a revenit vineri pentru a asista la pledoariile finale, a ieşi din sala de tribunal afirmând:” Încrederea mea în umanitate a fost restabilită”.

În faţa tribunalului, Unsworth, în vârstă de 64 de ani, a spus că este resemnat cu înfrângerea sa.

”Accept verdictul juriului, îl primesc în bărbie şi îmi continui viaţa”, a afirmat acesta.

Wood a declarat că clientul său ”a mers umăr la umăr cu un bătăuş miliardar”, repetând o frază folosită anterior în instanţă, indicând reporterilor că este improbabil că va exista un apel.

”Nu este verdictul pe care ni l-am dorit. Dar este sfârşitul de drum, închidem acum acest capitol”, a spus Wood.

Avocatul a adăugat că în opinia sa acest proces a contribuit în mod semnificativ la curăţarea petei suferite de reputaţia lui Unsworth.

În timpul procesului, Musk a declarat sub jurământ că la folosirea termenului ”pedo guy” (pedofil) nu a avut intenţia ca acesta să fie înţeles literal şi i-a cerut scuze lui Unsworth din boxa martorilor.

Unsworth, un scufundător britanic care trăieşte o parte din timp în Thailanda, a devenit faimos pentru rolul avut în coordonarea salvării a 12 băieţi şi a antrenorului lor de fotbal dintr-o peşteră inundată în această ţară, în iulie 2018.

Unsworth l-a criticat atunci la CNN pe Musk, care trimisese în ajutor un mini-submarin, afirmând că este o operaţiune de PR şi că miliardarul ar trebui să ”îşi bage submarinul acolo unde doare”. Submarinul nu a fost folosit în sistemul de peşteri Tham Luang Nang Non.

Musk a răspuns două zile mai târziu cu trei postări pe Twitter, care au stat la baza procesului de defăimare. În primul a pus la îndoială rolul jucat de Unsworth în operaţiunea de salvare, iar în al doilea a scris “Sorry pedo guy, you really did ask for it” (Îmi pare rău, pedofilule, chiar ai cerut-o”.

În cel de-al treilea tweet, ca răspuns la o întrebare a unui urmăritor legată de al doilea tweet, Musk a scris: ”Pun pariu pe un dolar că e adevărat”.

Wood a afirmat că tweet-urile lui Musk seamănă cu ”o bombă nucleară”, putând umbri relaţiile şi perspectivele de angajare ale acestuia în anii următori, şi a cerut juraţilor să dea o lecţie şefului Tesla şi fondatorului SpaceX prin acordarea unor despăgubiri de 190 de milioane de dolari lui Unsworth, dintre care 150 de milioane de dolari daune punitive.

Două zile mai târziu, Musk şi-a estimat în instanţă averea netă la 20 de miliarde de dolari.

Juriul a fost convins însă de argumentul avocatului lui Musk, Alex Spiro, care a afirmat că tweet-urile sunt o insultă care a scăpat de sub control în mijlocul unei certe, despre care nimeni nu a crezut că va deveni serioasă.

”Când te cerţi insulţi oameni. Nu a explodat o bombă”, a spus avocatul.

Apărarea a mai susţinut că Unsworth nu a dovedit că ar fi suferit vreo daună din comentariile pe Twitter ale lui Musk şi chiar a încercat să profite de rolul avut în operaţiunea de salvare, fiind apreciat de guvernele din Thailanda şi Marea Britanie.