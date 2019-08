Muncitor filmat în timp ce lovește cu piciorul un șobolan pe șantier. Reacția PETA. VIDEO

Pe o înregistrare care s-a viralizat pe rețelele de socializare se vede cum un șobolan de dimensiuni considerabile iese de sub o grămadă din materiale.

Un muncitor încearcă să-l lovească cu o scândură, dar ratează, iar un altul îl lovește cu piciorul ca un jucător de fotbal profesionist. Șobolanul zboară 10 metri prin aer.

Nu se cunoaște locul exact al șantierului și deși imaginile i-au amuzant pe unii, cei de la PETA au fost oripilați și au cerut identificarea bărbaților, relatează Daily Mail.

How to kick a rat, it's football season#Premier_League #footballislife pic.twitter.com/IfSQRVDza6