Mourinho lovește din nou. Antrenornul şi-a pus laptopul în faţa unei camere pentru a arăta reluarea unui gol anulat | Video

La meciul de duminică, câştigat de Fenerbahce, scor 2-0, arbitrul a anulat un gol echipei sale (care conducea cu 1-0 în acel moment) pentru că mingea ieşise în afara terenului.

José Mourinho şi-a exprimat dezacordul într-o manieră atipică. În minutul 77, portughezul şi-a pus pur şi simplu laptopul în faţa unei camere de luat vederi instalate lângă banca de rezerve, iar pe ecran a apărut o reluare cu acţiunea controversată. =

Gestul său nu a fost pe placul arbitrului meciului, Cihan Aydin, care i-a acordat un cartonaş galben.

Fener s-a impus în cele din urmă cu 2-0, graţie unui gol marcat de Dusan Tadic (63) şi unui autogol al lui Thalisson Kelven (81).

În urma acestei victorii, Fenerbahçe ocupă locul al doilea în Süper Lig (şase victorii, o remiză şi o înfrângere), la trei puncte în spatele lui Galatasaray.

Jose Mourinho got booked for showing the TV Cameras the referee’s bad decision on his laptop pic.twitter.com/JLCKTsb0M7