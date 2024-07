Motivul pentru care Regele Charles al III-lea şi membrii familiei regale britanice nu votează la alegerile din Regatul Unit

Charles al III-lea urmează să numească viitorul premier, iar membrii familiei regale au obligaţia să fie neutri din punct de vedere politic în orice subiect.

Indiferent ce partid politic se află la putere, monarhia britanică şi Parlamentul cooperează pentru a asigura buna funcţionare a regatului.

Monarhul şi ceilalţi membri ai familiei regale sunt obligaţi să interacţioneze cu liderii ţărilor străine indiferent de afilierea politică a acestora.

Din toate aceste motive, familia regală nu îşi exprimă în mod public opiniile politice, scrie revista People.

Din punct de vedere tehnic şi legal, membrii familiei regale ar putea să voteze.

Însă ”ei nu o fac din motive evidente, şi anume pentru că acest lucru ar provoca un val de speculaţii de presă şi ar încălca actuala cerinţă constituţională care prevede ca ei să păstreze o imparţialitate politică strictă”, declară Time Magazine un profesor de drept constituţional de la King’s College din Londra, Robert Blackburn.

Estimări ale rezultatului alegerilor de joi sunt aşteptate la închiderea secţiilor de votare, la ora locală 22.00 (vineri, 0.00, ora României), iar rezultatele urmează să fie înregistrate pe teimpul nopţii de joi spre vineri.

Aproximativ 46 de milioane de persoane sunt chemate la urne pentru a alege 650 de membri ai Camerei Comunelor, într-un scrutin uninominal într-un tur, care favorizează marile partide.

Potrivit unui ultim studiu al Institutului YouGov, Partidul Laburist (Labour) ar urma să obţină 431 de mandate, iar Partidul Conservator (Tories) 102 - o majoritate fără precedent din 1832.

Partidul Liberal Democrat (Lib-Dem, centru) este creditat cu 78 de mandate, iar Partidul Reform UK (naţionalist) cu trei, ceea ce i-ar permite lui Nigel Farage să intre în Camera inferioară a Parlamentului, după şapte eşcuri.

Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, have called on Americans to register to vote in the upcoming U.S. presidential election https://t.co/Vk7Dja1h5L pic.twitter.com/dTrsN10lPH