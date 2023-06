Moscova pretinde că a respins o „ofensivă de mare amploare” ucraineană: „Inamicul nu şi-a atins scopul, nu a reuşit” | VIDEO

"În dimineaţa zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensivă de mare amploare în cinci sectoare ale frontului în direcţia sud a regiunii Doneţk", a indicat ministerul într-un comunicat. "Inamicul nu şi-a atins scopul, nu a reuşit", a adăugat textul.

Tot potrivit ministerului rus, armata ucraineană a efectuat această ofensivă cu şase batalioane mecanizate şi două batalioane de tancuri.

Un video postat de minister pe Telegram arată ceea ce se menţionează că ar fi vehicule blindate ucrainene filmate din aer, fiind distruse de forţele ruse. Potrivit Reuters, ministerul susţine că forţele ruse au ucis 250 de soldaţi ucrainen şi au distrus 16 tancuri şi peste 20 de vehicule bllindate.

The Russian Ministry of Defense has announced that they believe a Major Offensive Operation by the Ukrainian Armed Forces has begun with Battles and Ukrainian Advances from the 23rd and 31st Separate-Mechanized Brigades of the Ukrainian Ground Force being reported earlier today… pic.twitter.com/CemfXomdsQ