Momentul în care zeci de artificii explodează accidental. VIDEO

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului produs în Ocean City.

Pompierii au anunțat că toate spectacolele cu artificii din oraș au fost anulate, ca o măsură de precauție, conform BBC. Inițial, martorii au crezut că este vorba despre explozia unei mașini.

Un purtător de cuvânt al Starfire Corporation, compania care se ocupa de focul de artificii, a declarat pentru CNN că investighează cauza exploziei de duminică.

"Starfire Corporation regretă ceea ce s-a întâmplat și suntem recunoscători Departamentului de Pompieri Ocean City și tuturor celorlalte agenții care au ajutat astăzi", a declarat purtătorul de cuvânt al companiei.

A Fourth of July fireworks celebration in Ocean City, Maryland, was canceled after some rockets ignited prematurely and shocked a crowd of beachgoers. https://t.co/81RKsycmUc pic.twitter.com/3AmYqvHrvI