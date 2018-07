Momentul în care vaporașul cu turiști se scufundă. 9 morți, membri ai aceleiaşi familii

În timpul unei furtuni năprasnice, vasul s-a scufundat şi dintre cei 31 de oameni aflaţi la bord, 17 au murit. 9 erau membri ai aceleiaşi familii. Potrivit unuia dintre supravieţuitori, căpitanul ambarcaţiunii le-ar fi spus că NU este nevoie să îşi pună pe ei vestele de salvare.

Imaginile filmate de un martor aflat pe ţărm surprind momentele cumplite în care ambarcaţiunea ia apă la bord şi se scufundă în lacul Table Rock, din Missouri.

În barca turistică se aflau membrii mai multor familii. Mai puţin de jumătate dintre aceştia au mai ajuns în viaţă la mal. 16 pasageri, cu vârstele între 1 şi 76 de ani, au pierit în naufragiu.

O femeie şi-a pierdut 9 rude din cei 11 membri ai familiei care erau la bord..

I don't even have the words. I've just learned that a friend from Indianapolis lost 9 members of her family in the duck boat incident in Branson, Missouri. THREE GENERATIONS!! I can't! Please pray for the Coleman family and the Indianapolis community. pic.twitter.com/OOSs48vKv7