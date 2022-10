Momentul în care un tanc ucrainean intră în luptă directă cu trupele ruseși | Video

Luptele aprige au fost filmate de pe un tanc T-84 de 46 de tone care trage cu un tun de 125 mm către ruși, lupta se pare că a avut loc lângă Herson.

Forțele ucrainene sunt văzute înfruntându-se aproape direct cu un convoi rusesc. Camioanele cu simbolul „Z” pot fi obsevate încercând să treacă în grabă pe lângă tancul ucrainean.

În videoclip se observă cum tunul tancului se miscșă necontrolat în timp ce aruncă obuze uzate în interiorul carcasei blindate.

Imaginile de la bord au fost filmate de Brigada 25 Airbourne, care a fost în ofensivă în apropiere de Kherson.

Kherson este unul dintre principalele câmpuri de luptă din prima linie.

Trupele ucrainene încearcă să recucerească orașul strategic care se află în mâinile Rusiei din martie. Forțele Kremlinului vor să evacueze zona, deoarece ar putea plănui să arunce în aer un baraj cheie.

