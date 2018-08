Momentul în care un elicopter al poliției se prăbușește. Cauza accidentului

O cameră de supraveghere a surprins încercările pilotului de a ridica aparatul de la sol. După ce se clatină periculos, elicopterul de izbeşte de asfalt şi se răstoarnă.

Bărbatul aflat la manşă, un pilot experimentat, a fost grav rănit. Din primele informaţii, o pală de vânt, a destabilizat aparatul, care era testat, după ce fusese reparat.

RAW VIDEO: A police helicopter crashes to the ground in Little Rock, Arkansas. Officers say a powerful straight-line wind tipped the chopper as it was being tested after repairs. The pilot was seriously hurt in the crash but survived and was in stable condition Tuesday. pic.twitter.com/F4wjPCnehR