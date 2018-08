Momentul în care un bebeluș este salvat de o localnică dintr-un canal. VIDEO

Incidentul a avut loc în orașul indian Chennai. Bebelușul a fost descoperit în canal, după ce o localnică i-a auzit plânsetul.

”În timp ce-l scoteam de acolo mi-a fost frică puțin, însă singura mea intenție era să-l salvez”, povestește Geetha, femeia care l-a salvat din canal cu grijă și i-a îndepărtat imediat cordonul ombilical, care era înfășurat în jurul gâtului.

”Este nepotul meu. Atâta timp cât eu l-am scos de acolo, el este nepotul meu și eu sunt bunica lui. L-am numit Sudhandhiram, care înseamnă libertate”, spune Geetha, potrivit BBC.

Bebelușul a fost transportat imediat la spital, acolo unde primește îngrijiri. Poliția investighează acest caz.

