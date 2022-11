Momentul în care picioarele lui Putin tremură și se mișcă necontrolat într-un ”posibil semn al bolii Parkinson” | Video

În timpul discuțiilor tensionate, picioarele lui Putin s-au mișcat necontrolat și au avut spasme - un simptom al bolii Parkinson, scrie tabloidul britanic.

În imaginile video se observă cum picioarele lui Putin par să se miște necontrolat, iar la un moment dat președintele rus bate podeaua cu piciorul stâng, în timp ce vorbea despre „semnificația specială” a întâlnirii.

De asemenea, a fost văzut ținându-și brațul drept cu mâna stângă pe tot parcursul discuțiilor - la câteva luni după ce a fost fotografiat șchiopătând în timp ce mergea pe covorul roșu, cu brațul drept atârnând moale pe lângă el.

Totodată, imaginile vin după ce mai multe documente secrete consultate de The Sun Online au confirmat că Putin are boala Parkinson în stadiu incipient și cancer pancreatic, după luni de zvonuri.

În timpul întâlnirii incomode de luni, Putin și Tokayev au schimbat documente cu o scurtă strângere de mână și contact vizual - dar doar pentru o fracțiune de secundă.

Putin a fost respins în repetate rânduri de Tokayev, în timp ce liderul Kazahstanului și-a exprimat clar dezaprobarea față de invazia rusă a Ucrainei .

???????????????? Kazakh leader Kassym-Jomart Tokayev meets with Russia's Vladimir Putin in an apparent attempt to reinforce ties after disagreements over Ukraine. pic.twitter.com/JFfZZEHvdR