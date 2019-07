Momentul în care o prezentatoare TV se bagă sub masă în timpul cutremurului

O prezentatoare a postului american CBS s-a băgat sub biroul de la care prezenta știrile după ce seismul care s-a produs în California a prins-o LIVE.

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea preliminară de 7,1 s-a produs, vineri seară, în statul american California, la doar o zi după un alt cutremur puternic în zonă.

”Un cutremur puternic are loc acum... Cred că trebuie să ne băgăm sub masă” a reacționat prezentatoarea CBS Los Angeles, Sara Donchey. Vizibil panicată și strângându-l de braț pe co-prezentatorul ei femeia nu a mai așteptat ieșirea din emisie și s-a băgat sub masă.

Sara a fost lăudată pe rețelele de socializare pentru că a respectat recomandările în caz de seism.

Autorităţile din Statele Unite au anunţat că au fost înregistrate mai multe scurgeri de gaze şi incendii, iar mai multe persoane au fost rănite. Seismul produs vineri este cel mai puternic înregistrat în statul american California în ultimii 20 de ani.