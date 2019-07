Momentul în care o judecătoare condamnată la închisoare e târâtă de polițiști. VIDEO

Imaginile cu momentul în care polițiștii o scot cu forța pe Tracie Hunter din sală au devenit virale și au stârnit nemulțumiri. Astfel zeci de persoane s-au înfuriat când au auzit sentința și au încercat să îi împiedice pe oamenii legii să o încătușeze pe femeie, scrie Daily Mail.

Judecătoarea Tracie Hunter, din statul american Ohio, numită în funcție în 2010 și supendată patru ani mai târziu, a fost condamnată la șase luni de închisoare.

