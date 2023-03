Momentul în care nouă mineri blocaţi în subteran, după o alunecare de teren, reușesc să iasă din pământ | VIDEO

Cele mai multe accidente miniere în uriaşa ţară din Africa Centrală au loc la minele de dimensiuni mici, neoficiale, cum este cea din provincia Kivu de Sud, care s-a prăbuşit, sâmbătă, în urma ploilor torenţiale.

În imaginile respective poate fi văzut un bărbat care stă în echilibru precar pe o pantă abruptă şi sapă disperat cu o cazma în timp ce alţii stau pe margine și se uită.

Dintr-o dată, un miner iese din pământ şi alunecă pe versant, iar martorii izbucnesc în urale, informează Reuters.

See the condition of the tunnels to hell in the Democratic Republic of #Congo for #Cobalt mining.

We have recently covered this in detail in our report ???????????? #???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????? https://t.co/NBilUrYyaR pic.twitter.com/CBajix55hg