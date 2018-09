Momentul în care Manfred Weber a vorbit despre Dragnea în Parlamentul European NU a fost tradus şi în română

Agerpres

Omisiune semnificativă în traducerea în limba română a discursului lui Manfred Weber din Parlamentul European

În traducerea în limba română postată pe site-ul Parlamentului European lipseşte o întreagă frază din discursul ţinut de politicianul german, văzut drept candidatul cu cele mai mari şanse să devinăp viitorul preşedinte al Comisiei Europene. Este fraza în care Weber se referea la Liviu Dragnea, în contextul protestelor din România.

"Am avut demonstraţii de masă în această vară nu la Budapesta, ci la Bucureşti. A fost violenţă pe străzi. Preşedintele a trebuit să intervină în aceste demonstraţii şi să le ceară poliţiştilor să fie puţin mai atenţi. Există un guvern care îşi foloseşte în mod greşit majoritatea pentru a-l proteja pe liderul partidului socialist deja condamnat. Toţi socialiştii au fost de acord să pună subiectul pe agendă în plenara următoare. Şi, din nou, sper că toată lumea este pregătită să lupte împotriva corupţiei în toate privinţele şi doar nu într-un anumit caz specific", a spus Manfred Weber, în limba engleză.

Din traducerea în limba română lipseşte fraza "Există un guvern care îşi foloseşte în mod greşit majoritatea pentru a-l proteja pe liderul partidului socialist deja condamnat." În alte limbi, fraza a fost însă tradusă. Ea apare şi în procesul verbal: "We had mass demonstrations this summer not in Budapest but in Bucharest, with violence on the streets. The President needed to intervene in these demonstrations and had to ask the police to be more careful. There is a Government misusing a majority to protect the already-sentenced Socialist Party leader. We all agreed, including the Socialists, to put this on the agenda in the next plenary, and again I hope that everybody is ready to fight against corruption in all regards and not only in one specific case that is on the table."

"Interpretarea nu constituie în nici un caz o înregistrare autentificată a dezbaterilor", se rpecizează pe site-ul Parlamentului European.

Discursul a fost susţinut în Parlamentul European miercuri, cu ocazia votului pentru declanșarea procedurilor privind activarea Articolului 7, prin care Ungaria rămâne fără drept de vot în Consiliul European.

