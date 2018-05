Momentul în care gărzile de corp ale lui Putin sar pe un veteran la paradă. VIDEO

Camerele au surprins momentul în care veteranul este împins cu brutalitate de agenții de pază ai liderului rus, în Piața Roșie.

În schimb, Putin, care era însoțit de premierul israelian Benjamin Netanyahu și de liderul sârb Aleksandar Vucic, s-a apropiat de veteran, a dat mâna cu el, și l-a invitat să meargă către Mormântul Ostaşului Necunoscut pentru a depune flori.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului și-a cerut de scuze pentru modul dur în care au intervenit gărzile de corp.

A veteran wanted to approach Putin but was pushed away by guards, Putin noticed stopped and call old man to join him pic.twitter.com/3etGDErvrh