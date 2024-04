Momentul în care două elicoptere militare se ciocnesc în aer, în timpul unui antrenament. Zece oameni au murit | VIDEO

„Cele două elicoptere au intrat în coliziune în timpul unui antrenament de zbor. Moartea a zece victime a fost confirmată de medici militari”, a declarat Suhaimy Mohamad Suhail, un responsabil al serviciilor de salvare şi de luptă împotriva incendiilor, într-un comunicat.

BREAKING: ???????? 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/ckiEaqnd4R