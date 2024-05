Momentul în care blocul de 10 etaje din orașul rus Belgorod se prăbușește după ce a fost lovit de o rachetă | Video

Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte 17 au fost rănite după ce clădirea a fost lovită de o rachetă doborâtă, a declarat presa rusă.

Oficialii ruși spun că racheta a făcut parte dintr-un atac aerian al Ucrainei. Afirmațiile nu au fost verificate.

Imaginile arată, de asemenea, că serviciile de urgență care continuă să caute în moloz pentru supraviețuitori.

the karma roof in Belgorod has fallen on the rescuers pic.twitter.com/lKs2C17xy5

Residential building in the Russian city of Belgorod appears to have been blown up - Ukrainian Center for the Prevention of Disinformation

"The video from the cameras does not show falling objects. It looks quite like a Russian provocation to justify further strikes on… pic.twitter.com/aOXfaKhyB8